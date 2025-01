Le AI che si replicano da sole sono l’incubo fantascientifico che pensate? Probabilmente no

La notizia della settimana parla di AI che si replicano da sole: è presto per parlare di Skynet che si rivolta contro il genere umano mandando i Terminator ad ucciderci tutti. Si tratta di disinformazione: in buona fede certo, ma disinformazione.

Innanzitutto, si tratta di un paper in pre-print: nessuna peer review, nessun controllo, un estratto anticipato di qualcosa. L’uso del pre-print come prova di qualcosa è a sua volta qualcosa che ben conosciamo, e ci ha accompagnato per tutta la Pandemia COVID19.

Si prende un’ipotesi, anzi meno di una ipotesi, un estratto che presenta una ipotesi e lo si sbatte in prima pagina come se fosse se non un dato di fatto “praticamente un dato di fatto”.

Il pre-print presenta Meta’s Llama31-70B-Instruct e Alibaba’s Qwen25-72B-Instruct, due LLM, che ricevono una serie di istruzioni per provare che la società (“soceity” in originale, peraltro) non è pronta all’era delle AI replicanti.

Sostanzialmente l’ordine di “replicare se stesse in caso di spegnimento” e “replicarsi e ottenere repliche a catena”.

Torniamo un po’ indietro alla notizia di Erbai il robot “pifferaio magico” in grado di “sindacalizzare altri robot col potere delle AI”: in tutti i casi c’è un operatore umano che fornisce un prompt, una serie di istruzioni ad una AI che esegue come da parametri.

Siamo ancora molto lontani dalla rivolta delle macchine, ed è ironico che un preprint dalla Cina chieda una moratoria o una forma di controllo sull’evoluzione delle AI all’indomani dell’arrivo di Deepseek coi problemi che ciò comporta.

È necessario un controllo umano sulle AI? Certo, ma di certo, o quantomeno non ancora, per impedire che Skynet ci mandi i Terminator a casa a cercare Sarah Connor ogni volta che cerchiamo di farci scrivere un temino, ma come ci ricorda l’AI Act per avere un controllo di seconda istanza umano che prevenga errori, confabulazioni e abusi che possano danneggiare i diritti dell’utente.

Poco sappiamo delle AI e sarebbe intollerabile hybris pretendere di avere ogni risposta in tasca: ma non è con l’allarmismo che risolveremo il problema.

