L’AIA ammette l’errore sul rigore dato all’Inter ieri sera: chiarimenti sul protocollo VAR

Continuano a tenere banco in Italia le polemiche riguardanti le decisioni arbitrali, come abbiamo avuto modo di constatare dopo la sfida tra Inter e Napoli. A scatenare le discussioni abbiamo il calcio di rigore decretato a favore dei campioni d’Italia a poco più di un quarto d’ora dalla fine, considerando il fatto che secondo diversi moviolisti (non tutti a dire la verità) ci sarebbe stato un errore arbitrale evidente. Prese di posizione che hanno in qualche modo alimentato lo sfogo di Antonio Conte su Sky.

Cosa pensa l’AIA in merito al calcio di rigore dato all’Inter ieri sera: alcune cose da sapere sul protocollo VAR

Altri chiarimenti dopo questa giornata in Serie A, considerando quanto emerso nella giornata di domenica a proposito del futuro di Vlahovic e della falsa richiesta alla Juventus di essere ceduto, come riportato con altro approfondimento. In un contesto del genere, diventa interessante capire cosa pensi l’AIA in merito a quello che in tanti hanno definito “errore“, per quanto concerne il calcio di rigore dato all’Inter ieri sera. Con tanto di chiarimenti annessi sul protocollo VAR.

Ospite negli studi di DAZN, l’ex arbitro Damato ha chiarito alcuni aspetti relativi al rigore dato all’Inter. Membro dell’AIA e suo rappresentante in occasione dell’ultima puntata di Open VAR, ha dichiarato senza mezzi termini che si tratti di un contatto inferiore agli standard definitivi dalla stessa AIA affinché sia possibile concedere un calcio di rigore. Al contempo, è stato utile precisare che in occasioni del genere il VAR non possa intervenire per cambiare la decisione dell’arbitro.

Insomma, il rigore dato all’Inter è generoso, ma non inventato. Sicuramente Rocchi e soci non hanno apprezzato la decisione di concederlo, al netto del fatto che l’errore dal dischetto di Calhanoglu abbia in qualche modo attenuato potenziali polemiche. Vedremo quali squadre coinvolgerà la prossima discussione in Serie A.

