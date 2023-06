La truffa del principe Nigeriano diventa la truffa del magnate Ucraino, questa è l’evoluzione dei tempi. Lo “scam alla Nigeriana”, o “Truffa 419” (dal nome dell’articolo del codice penale nigeriano che ne disciplina la punizione) è una delle costanti di Internet come la conosciamo ora.

Nella truffa del “Principe Nigeriano” solitamente una mail scritta in un inglese stentato ti avvisa che un principe (in alcune varianti una principessa, una regina o un ricco magnate, in altre la vedova del magnate di cui sopra) è diventato vittima di circostanze oltre il suo controllo. Un colpo di stato, un male incurabile… insomma il principe si trova a doversi separare da una enorme fortuna a lui ora inaccessibile, e ha bisogno di un “piccolo” prestito di un migliaio di euro o giù di lì.

Un piccolo prezzo per ottenere una fortuna valutata in milioni, che il suddetto reale sarà più che disponibile a dividere con te, anzi a lasciarti la maggior parte della somma, se non tutta (nelle varianti del principe, della vedova o del magnate moribondi).

Ovviamente non solo non vedrete mai quei soldi, ma il truffatore vi spingerà con l’inganno a ripetere più volte il pagamento (sempre mediante Money Transfer o mezzi poco tracciabili), a inviare vostri documenti personali “per le pratiche”, che finiranno usati in altre truffe

La truffa del principe Nigeriano diventa la truffa del magnate Ucraino

La nuova versione funziona esattamente come quella vecchia, compreso l’improbabile inglese. In questa versione il magnate Ucraino è anche moribondo e contempla l’edificio della sua attività commerciale che “was bomb” (letteralmente “è stato bomba”) durante il conflitto in corso.

Anche in questo caso abbiamo un magnate ricchissimo, che ha perso tutti i figli e familiari e pure moribondo in cerca di un truffabile da spennare. Al solito verrà richiesto il pagamento di una somma per “aprire la pratica” e i documenti per ricevere tutte le deleghe legali per ottenere la grande somma di danaro patrimonio aziendale, e anche in questo caso non accadrà niente di tutto questo.

Vi renderete anzi potenzialmente ricattabili, o quantomeno coi vostri documenti finiti sul deep web.

Per nulla.

