Ci è stato chiesto di esaminare un post virale contente la teoria della “nebbia chimica”, apparente evoluzione della teoria della cospirazione delle scie chimiche secondo cui le elite mondialiste di tutto il mondo starebbero spargendo agenti chimici nella nebbia delle città del mondo.

Anzi non agenti chimici, serratia marcescens, un batterio gram negativo responsabile di un’ampia gamma di infezioni opportunistiche e nosocomiali.

La teoria affonda le sue origini nell’Operazione Sea-Spray, esperimento della marina USA che consistette nel rilasciare spray di spore batteriche per verificare la suscettibilità della città di San Francisco

La teoria della nebbia chimica è una teoria del complotto di origine americana

Avrete notato si parla di spray, non di nebbia, e di un evento circoscritto nel tempo e nello spazio: fu scelta la Serratia Marcencens proprio perché all’epoca la si riteneva un batterio assolutamente innocuo, anche se causò undici casi confermati di infezioni del tratto urinario e la morte di un paziente indebolito da un’operazione chiurgica alla prostata.

Con la cessazione di ogni ricerca sulla guerra batteriologica per volontà di Nixon nel 1969, anche questa pagina di storia fu archiviata, almeno finché la stessa non è stata resuscitata come reboot della teoria cospirativa delle scie chimiche.

Non bisogna scomodare la guerra batteriologica per spiegare la nebbia e perché essa provochi tosse e malesseri.

Come ci ricorda il Daily Mail, la nebbia si genera naturalmente, e nel caso della nebbia da avvezione quando l’aria umida passa sul terreno freddo venendo raffreddata.

Il colorito biancastro? Si tratta di un aereosol sì, ma di goccioline di acqua fredda e ghiacciata che disperdono la luce dando un effetto lattiginoso. La puzza di zolfo? La nebbia nelle città e nelle aree urbanizzate intrappola e si unisce a smog, inquiamento e gli scarichi di veicoli.

I mal di gola e i malesseri? Il corpo umano è costruito per respirare aria, non gocce d’acqua, tampoco inquinata.

Il mistero è risolto: e dichiarare che la nebbia non esisteva prima del 1950 è in fondo una prova di complottismo come dichiarare che ogni area nebbiosa o di smog sia un esperimento chimico.

