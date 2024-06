La storia dell’incidente di Christopher Reeve dopo Superman e confusione con Smalville

A volte basta la condivisione sui social di un post per suscitare l’interesse delle persone nei confronti di un personaggio televisivo, come abbiamo avuto modo di constatare oggi a proposito dell’incidente di Christopher Reeve. Attore diventato molto famoso soprattutto per essere considerato ancora oggi colui che ha impersonificato meglio il ruolo di Superman. Non è un caso che, con grande superficialità, si faccia confusione con un altro volto noto qui in Italia, in relazione a colui che è stato protagonista della serie tv chiamata Smalville.

Conosciamo la storia dell’incidente di Christopher Reeve dopo Superman: tanta confusione con Smalville

L’incidente di Christopher Reeve non ha nulla a che vedere con il telefilm che circa 20 anni fa ha registrato un grosso successo nel nostro Paese, dopo essere stato mandato in onda da Italia 1. Dunque, a differenza di quanto riportato di recente a proposito di alcuni personaggi social, in questo caso occorre parlare di un fatto realmente accaduto, pur essendo decisamente datato. Il fatto di cronaca che deve essere menzionato oggi, a conti fatti, risale addirittura al 1995.

Epoca in cui non c’erano i social ed internet era ancora poco utilizzato, motivo per il quale evidentemente in pochi conoscono la vera storia relativa all’incidente Christopher Reeve. L’attore, infatti, poco meno di 30 anni fa è caduto da cavallo durante una gara, a causa dell’arresto improvviso dell’animale al cospetto di alcuni ostacoli. Christopher Reeve non si aspettava quella mossa ed è stato scaraventato a terra dalla “frenata”.

Grave l’incidente di Christopher Reeve, che a causa della lesione del midollo spinale è rimasto paralizzato dal collo in giù. In ogni caso, non va confuso in alcun caso con l’attore di Smalville.

