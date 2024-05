Apprensione per Michele Napolitano morto per un incidente: zero fonti sul tiktoker

Stanno prendendo piede proprio in queste ore voci preoccupanti su Michele Napolitano morto. Per chi non lo sapesse, stiamo parlando di un tiktoker residente in provincia di Napoli, che gode di un discreto seguito. In passato, per la cronaca, è finito al centro di diverse polemiche sui social in almeno due frangenti. In primo luogo, è stato citato sui social da un esponente politico molto attivo sul territorio come Borrelli, il quale lo ha incolpato di creare eccessivi allarmismi coi suoi video in merito alla situazione dei Campi Flegrei.

Nessun riscontro su Michele Napolitano morto per un incidente: zero fonti sulle sorti del tiktoker

Insomma, tra eruzioni e sismi, occorre la massima prudenza quando si divulgano contenuti del genere, anche perché come abbiamo osservato di recente basta davvero poco per scatenare il panico. Al contempo, lo stesso Michele Napolitano anni fa è stato denunciato da un ragazzo, allora minorenne, per aver dato vita ad una vera e propria campagna denigratoria nei suoi confronti sui social. Tutto nacque per futili motivi, in seguito a divergenze tra i due giocando online ad un noto titolo per ragazzi.

Dunque, quando si parla di influencer con seguito più o meno significativo, bufale o polemiche sono sempre dietro l’angolo. Ce ne siamo accorti non molto tempo fa con un altro articolo, citando il caso di Giulia Ottorini. Per quanto riguarda i rumors di oggi, al momento della pubblicazione del nostro articolo non possiamo far altro che ribadire un semplice concetto a proposito del giovane ragazzo di Napoli.

Nel dettaglio, al netto della comprensibile apprensione per Michele Napolitano morto per un incidente, è altrettanto vero che tra testate locali e canali social connessi al ragazzo, abbiamo zero fonti in grado di confermare la disavventura per il tiktoker. Nelle prossime ore proveremo a monitorare la vicenda per capirci qualcosa di più.

