La Russia ha inviato i suoi velivoli per salvare la Grecia (ma anche no)

Se c’è una cosa cosa che abbiamo imparato in questo settore è che quando la “controinformazione” ti presenta notizie “che gli altri non vi dicono”, senza esibirne alcuna prova perché “non ce lo dicono” la notizia non esiste fino a prova contraria.

Cosa che possiamo dire del presunto “salvataggio Russo in Grecia”, del quale ogni volta che chi diffonde la notizia viene chiamato a produrre prove ne esibisce di allegramente scollegate.

La Russia ha inviato i suoi velivoli per salvare la Grecia (ma anche no)

Tutte le condivisioni che abbiamo visto diffondono la narrazione per cui la Russia abbia mandato i suoi “potenti mezzi” a salvare la Grecia dagli incendi anche essendo occidentali, quindi secondo la narrazione dominante in Russia e tra i filorussi poco più che dei belligeranti nazisti guerrafondai che “mandano armi all’Ucraina” non già per difendere l’integrità di un territorio invaso ma per porre fine alla Guerra Fredda (peraltro con decenni di ritardo…) distruggendo il comunismo e facendo trionfare il nazismo nel mondo, saremmo anche “indegni di tale aiuto”.

Aiuto che, fino a prova contraria non esiste.

Come tutti i fenomeni di cui si adduce l’esistenza che esistono solo quando ne mostri prove.

Insomma è la teoria per cui posso dire di avere un unicorno invisibile e intangibile Rosa Barbie che vive nel mio Garage, ma finché non troverò il modo per rendere tale entità palese sarà solo una mia fantasia.

Se infatti abbiamo prove documentate che l’Italia e altre nazioni europee abbiano inviato aiuti alla Grecia nonostante l’Italia stessa sia sotto la morsa del cambiamento climatico, le “prove” esibite dalle fonti affini alla narrazione russa sono carenti.

Nell’ordine abbiamo una foto pubblicata nel 2020 da un portale Russo e un video di Agosto del 2021, prima che il conflitto iniziasse.

Ad essere buoni potremmo anche concedere la descrizione di aiuti inviati nel 2007, ma ovviamente, degli eventi del 2023 non ci sono tracce.

Conclusione

Non esiste traccia o prova alcuna del presunto invio di mezzi Russi in Grecia.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.