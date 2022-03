La Regina Elisabetta guarisce da COVID19 e si sposta a Windsor

La Regina Elisabetta guarisce da COVID19. Ricordiamo quanta sensazione diede il suo contagio.

Come (probabilmente grazie al ciclo vaccinale completo) fosse paucisintomatica e ancora pronta ad eventi non troppo onerosi. Cosa che aveva suscitato un modo di ilare speranza in tutti i suoi fan: se qualcuno può sconfiggere COVID19 e fare da augurio vivente per la sconfitta della Pandemia, quel qualcuno era lei.

Ma purtroppo registrammo anche gli sciacalli sempre all’opera, pronti ad augurare e invocare la morte per l’amata sovrana. Nonché ad inventarsi, partendo dalla mistificazione di un video australiano, la bizzarra fakenews per cui la Regina Elisabetta si era curata con l’Ivermectina, un noto antiparassitario per uso veterinario (usato a dosaggi diversi come antielmintico umano). Nonché altre stravaganze a base di cloni, trapianti di polmoni e trasfusioni random.

Invece alla fine, come prevedibile per una paziente paucisintomatica vaccinata, la Regina Elisabetta guarisce da COVID19 e riceve la visita di Trudeau (altro personaggio odiato dai novax) prima di recarsi a Londra per ulteriori eventi.

Peraltro la guarita regina ha approfittato del vento di cambiamenti per cambiare la sua residenza abituale, andando a vivere permanentemente a Windsor, carica di ricordi dell’amato Filippo.

