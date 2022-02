Insistono sulla Regina Elisabetta morta: le news del 23 febbraio

Bisogna tornare ancora una volta sulle voci che ci parlano della Regina Elisabetta morta, con news che vanno ad aggiungersi a quelle che abbiamo portato ieri alla vostra attenzione. Già, perché come spesso avviene in queste circostanze le fake news prendono il sopravvento rispetto alla cronaca pura. Proviamo a fare il punto della situazione, con aggiornamenti necessari affinché si possa sgombrare il campo da ogni dubbio. Del resto, ormai ci siamo abituati alle bufale sui personaggi più famosi.

Ancora voci sulla Regina Elisabetta morta con le news di oggi

Abbiamo esaminato attentamente anche alcune fonti inglesi e da più parti si parla della fake news del giorno. Stando agli aggiornamenti delle ultime ore, infatti, non ha alcun senso alimentare notizie del tutto infondate sulla Regina Elisabetta morta. In sostanza, non si è mosso nulla rispetto a 24 ore fa, al netto del fatto che per la diretta interessata, risultata positiva al tampone Covid di alcuni giorni fa, siano venuti a galla lievi sintomi inerenti l’infezione.

Una prima smentita sulla Regina Elisabetta morta è arrivata a BNO News da Dayo Okewale. Stiamo parlando del capo di stato maggiore della Camera dei Lord, il quale ha fatto sapere che la Regina sia sì positiva, ma anche che allo stato attuale si stia riprendendo al meglio dal virus. Insomma, notizie assolutamente incoraggianti che vanno controcorrente rispetto a quanto venuto a galla tramite i social. A partire da Facebook e Twitter.

A chiudere ogni discorso sulle illazioni che hanno coinvolto la Regina Elisabetta morta abbiamo anche un comunicato del Palazzo, con il quale sono state smentite in modo categorico le news che hanno preso piede tra martedì sera e mercoledì 23 febbraio. Alla Regina sono stati cancellati alcuni appuntamenti virtuale per il sorgere di lievi sintomi associabili al Covid, ma al momento le sue condizioni non destano preoccupazioni.

