Gli agricoltori in Danimarca devono coltivare il 5% dei loro terreni con fiori per le api? Una fake news datata

Era il 2021, ed alcuni profili social postavano la notizia secondo cui gli agricoltori in Danimarca devono coltivare il 5% dei loro terreni con fiori per le api. Siamo nel 2024 e la stessa notizia, con lo stesso testo (tradotto) e la stessa immagine è tornata.

Sarebbe un esempio positivo se fosse vero, la notizia è basata in parte sulla falsa interpretazione di una norma che disciplina ecoincentivi in Europa.

La notizia è apparsa nel 2021, costringendo Katja Brandt, portavoce del locale ministero dell’agricoltura all’epoca, a smentire con decisione la fake, smentita raccolta dai colleghi di Reuters.

Le fake news più diffuse hanno un fondo di verità, e il dato del 5% deriva da una disciplina di ecoincentivi su base Europea.

Secondo la stessa, i contadini che in Europa si impegnano ad una serie di adempimenti “green”, ovvero praticare diversificazione del seminato, mantenere terreni da pastura e, ove proprietari di terreni superiori ai 15 ettari, dedicare il 5% a “coltivazioni in grado di migliorare la biodiversità” possono chiedere degli incentivi.

Enfasi su “possono”, enfasi su “coltivazioni in grado di migliorare la biodiversità”.

In un certo senso potremmo dire che coltivare fiori raggiunga l’obiettivo in quanto proteggere le api fa parte del più ampio obiettivo di biodiversità, ma non esiste un obbligo (cosa rimarcata dal governo Danese), e non esiste una “forma fissa” che obbliga al piantare fiori, ma solo un incentivo per la biodiversità.

