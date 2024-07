La moglie di Zelensky non ha mai acquistato una Bugatti Tourbillon da 4,5 milioni di euro, a differenza di quanto viene riportato da alcuni utenti soprattutto su Twitter e TikTok. Le strumentalizzazioni politiche sono all’ordine del giorno sui social, ma arrivati a metà 2024 sarebbe il caso di sostenere le proprie idee coi fatti e non con le bufale non verificate. Se a questo aggiungiamo il cattivo utilizzo dell’intelligenza articiale, come constatato in questa circostanza, allora il gioco è fatto.

Smentite sul fatto che la moglie di Zelensky abbia acquistato una Bugatti Tourbillon da 4,5 milioni di euro di recente

Inutile dire che non siamo certo al cospetto della prima fake news che in questi mesi ha colpito il leader politico ucraino, stando a quanto raccolto con il nostro ultimo report a tema. Oggi 2 luglio il presupposto dal quale partire, a conti fatti, è che non corrisponda al vero l’affermazione secondo cui la moglie di Zelensky avrebbe di recente acquistato una Bugatti Tourbillon da 4,5 milioni di euro. Un video costruito ad arte, per prendere in giro i cosiddetti creduloni, pare abbia alimentato non poca disinformazione in merito.

Vedere per credere quanto riportato all’estero, secondo cui Olena Zelensy si sarebbe ritrovata in queste ore al centro di un cosiddetto deep fake. Le affermazioni, che includevano una fattura di acquisto falsa, ruotano attorno ad un video diffamante, che è stato tuttavia generato dall’intelligenza artificiale.

Insomma, le immagini in questione si sono rivelate non autentiche, anche perché la fattura che avrebbe incriminato la moglie di Zelensky sull’acqusito di una Bugatti Tourbillon non contiene IVA. Aggiungiamo che non vi siano fonti a sostegno delle tesi condotte dai detrattori del leader politico ucraino e che, in queste ore, pare si sia scoperto che il video del “rivenditore Bugatti” è palesemente “costruito coi nuovi strumenti IA. Dunque, la First Lady non ha acquistato l’auto di lusso durante una visita a Parigi.

