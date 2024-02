Ci segnalano i nostri contatti una foto di Bush con Osama Bin Laden, facente parte della nota teoria del complotto per cui l’11 Settembre era una “False Flag” e Bin Laden segretamente in contatto con gli USA per dare loro un casus belli contro il mondo Arabo

La foto è un grottesco fotomontaggio, come si può notare, ancor prma di una analisi forense dalla foto, dal capoccione sporzionato su un collo taurino del defunto leader dell’organizzazione terrorista Al Qaeda.

Il grottesco fotomontaggio viene descritto nella didascalia come “Una foto vera che però per la CIA è falsa”.

Potremmo dire falsa per chiunque sappia osservare.

La foto di Bush con Osama Bin Laden è un goffo fotomontaggio

La base della foto, peraltro scattata il giorno dopo l’undici Settembre (cosa che rende la presenza di Bin Laden peraltro assai fuori luogo…) è uno scatto pubblicato sul sito del Ministero della Difesa contenente Donald Rumsfeld, George Bush, Paul Wolfowitz, Thomas E. White, James Roche, Henry H. Shelton, Gordon England, Andrew Card e Condoleeza Rice.

Il personaggio sul cui collo è stata malamente appiccicata la testa di Bin Laden è il vice segretario alla difesa Paul Wolfowitz, e le fattezze deformi del fotomontaggio si devono alla posa ingobbita di Wolfowitz nella foto.

