La bizzarra teoria che collega l’Ucraina e terremoto in Turchia

Ci segnalano una bizzarra teoria che collega l’Ucraina e terremoto in Turchia. Una domanda che ha una sola risposta possibile

E la risposta è “assolutamente no”. E potremmo finirla lì.

Non solo la distanza geografica tra Turchia e Ucraina rende impossibile percepire la qualsiasi scossa sismica tra i due luoghi, ma i sismografi sono perfettamente in grado di distinguere i due fenomeni.

Una bomba rilascia energia in ogni direzione con un effetto concussivo: partendo dal centro, una bomba causerà in ogni sismografo la registrazione di un “sollevamento”, detto in termini profani.

Ovvero l’esplosione causerà il propagarsi di un’onda che, come le onde sonore, sarà percepita come la compressione di una molla e l’estensione a livello dei sismografi.

Un terremoto viene causato invece da faglie di terra che “strofinano” dall’alto verso il basso, causando dunque sia estensioni che compressioni.

Possiamo usare quei dati per disintinguere, in ogni momento, una scossa sismica causata da un terremoto o dalle bombe

Che avranno quindi una “impronta del tutto diversa”.

Non è quindi possibile confondere le due cose.

Incidentalmente, questa spiegazione invalida del tutto le fake news riguardo a “terremoti causati dall’uomo” con bombe e onde artificiali. La loro “impronta” sarebbe del tutto identificabile.

Slides tratte da Iris.Edu.

