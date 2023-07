Ci segnalano i nostri contatti una improbabile profezia di Kennedy contro Isreaele e Sionisti. Non sarebbe la prima volta che frasi assurde vengono attribuite ai personaggi più improbabili. Ricordiamo ad esempio come uno degli esempi cardini delle citazioni improbabili è una presunta lettera di Pasolini a Moravia (in alcune varianti ad Alberto Sordi) in cui il noto scrittore e poeta si sarebbe espresso per citazioni di Sabina Guzzanti, per essere precisi di uno spettacolo uscito dopo la sua dipartita.

La profezia di Kennedy non fa eccezione alcuna.

La bizzarra e completamente falsa profezia di Kennedy contro Israele e Sionisti

Secondo il portale di fact checking internazionale Snopes ci sono iterazioni di questa bufala almeno dal 2012, e impatta con una serie di dati. In primo luogo, come tutti sanno, Kennedy è morto giovanissimo per causa di un attentato a Dallas nel 1963: una persona giovane, senza problemi di salute tali da far ritenere probabile una sua morte imminente raramente avrebbe vaticinato profezie “post-mortem” e sicuramente non era in grado di prevedere la sua morte violenta (che altrimenti avrebbe evitato).

Ma ipotizziamo un Kennedy insolitamente paranoico: succede che nel museo dedicato all’Opera Omnia di Kennedy non ci sono iterazioni di questo improbabile discorso.

Neppure una. Anche volendo scomporre le singole parole chiave esiste un solo testo pubblico di Kennedy con le parole “società segrete” e che non riguarda l’improbabile profezia.

Nel 1956 Kennedy aveva dichiarato Israele una realtà duratura, per poi definirla nel 1968 un miracolo del progresso, scrivere una lettera a suo padre per chiedere di caldeggiare la coesistenza di Israele e Palestina e nella campagna elettorale dell’agosto 1960 Kennedy definì Isreale “Duratura e resiliente”.

Espresse inoltre opinioni assai favorevoli alla FED e non citò mai pubblicamente la parola occultisti, esprimendo generiche preoccupazioni sui programmi atomici alla luce della Guerra Fredda in corso negli anni della sua presidenza..

Conclusione

Il presunto discorso di Kennedy non è mai stato pronunciato dal presidente in vita sua.

