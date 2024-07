Inviamo messaggi WhatsApp che si autodistruggono senza uno specifico aggiornamento

Possibile inviare messaggi WhatsApp che si autodistruggono senza uno specifico aggiornamento da scaricare oggi, secondo quanto appreso per voi. Sono ormai diversi anni che WhatsApp risulta essere l’app regina nel campo della messaggistica, proprio per questo tenta di migliorarsi costantemente con aggiornamenti utili all’utente.

Si possono trasmettere messaggi WhatsApp che si autodistruggono senza affidarsi ad un nuovo aggiornamento

Nessuna catena da sviscerare oggi, a differenza di quello che è avvenuto pochi giorni fa. Una delle ultime novità avvistate dalla piattaforma WaBetaInfo riguarda la possibilità di inviare vocali che si autodistruggono. Ormai gli audio vocali su WhatsApp sono utilizzati da tutti, sono comodi soprattutto quando non si ha possibilità di scrivere perché intenti in altro tipo di attività.

Tale funzione è stata migliorata con il tempo, facilitando sempre più la comunicazione in chat. Dalle ultime indiscrezioni sembra che ci sia anche l’opportunità di inviare audio vocali che si autodistruggono, proprio come accade con le immagini. Per ora si tratta di una funzionalità che diversi beta tester stanno appunto testando, ma che in breve tempo sarà diffusa su larga scala attraverso un nuovo aggiornamento di WhatsApp.

Come funzionano questi vocali che si autodistruggono? Bisogna dire innanzitutto come il funzionamento di questa opzione sia praticamente analogo a quello dei contenuti visibili per una sola volta. Ciò significa che come si ha modo di poter inviare una foto che il destinatario potrà visualizzare una sola volta, lo stesso procedimento avverrà anche per quanto riguarda gli audio vocali.

Si potrà inviare un audio che potrà essere ascoltato solo una volta, sia dal mittente che dal destinatario. Una funzione che si attiverà in questo modo: quando si registra l’audio basterà strisciare verso l’alto e qui apparirà il numero 1, sarà quindi attivata questa modalità di vocale che si autodistrugge. Può essere una funzione utile quando si ha intenzione di dire qualcosa ad un nostro amico, ma senza che tale audio possa rimanere sul suo cellulare ed essere poi ricondiviso.

Un modo per rendere la conversazione ancora più privata, con informazioni che non devono essere diffuse. Sicuramente nelle prossime settimane ci sarà un aggiornamento WhatsApp che consentirà gli audio vocali che si autodistruggono. Insomma, con queste dritte potrete inviare messaggi WhatsApp che si autodistruggono senza dover procedere al download di un nuovo aggiornamento.

