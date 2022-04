Interminabile diatriba tra Damiano dei Maneskin e Chef Rubio sull’Ucraina: la ricostruzione

Non conosce sosta la discussione a distanza tra Damiano dei Maneskin e Chef Rubio, in merito a quello che sta avvenendo in Ucraina da alcune settimane a questa parte. Dopo aver esaminato più da vicino alcuni aspetti artistici della band, come il significato di una canzone che ha fatto molto parlare di sé al Festival di Sanremo (ci sono specifici approfondimenti in merito sul nostro sito), oggi si torna a parlare di guerra. In particolare, al cuoco non è andata giù un’iniziativa del cantante a quanto pare.

Come si è sviluppata la discussione tra Damiano dei Maneskin e Chef Rubio sull’Ucraina

Per farvela breve, la performance di Damiano dei Maneskin al Coachella festival (California) ha creato scalpore, in quanto durante l’esibizione ha mandato un messaggio pubblico di solidarietà per l’Ucraina, mandando a quel paese Putin. Allo stesso tempo, è arrivata immediata la reazione di Chef Rubio su Twitter, il quale ha criticato pesantemente il cantante per non essersi esposto con altrettanta veemenza a favore del pubblico palestinese.

Il tutto, con approccio estremamente polemico, come si può notare dal tweet in questione. Nelle ore successive, è arrivata una replica sarcastica da parte di Damiano, ma il cantante ha deciso di usare il sarcasmo e di non entrare nel merito, forse per evitare che il botta e risposta potesse andare avanti a lungo. Se non altro, perché gli veniva contestato il fatto di non essersi esposto per altri conflitti che attualmente sono in corso in giro per il mondo: “Doppia salsiccia per me”.

Risposta, quella di Damiano dei Maneskin, che ha ulteriormente irritato Chef Rubio, sempre propenso a creare discussioni sui social: “ Con doppia salsiccia cosa intendi? Che facciamo pesce pesce? Che devo limitarmi a cucinare perché solo quello pensi che sappia fare? Avresti potuto cogliere l’invito a saperne di più sul dramma dei palestinesi “. Al momento, non si registrano ulteriori capitoli sulla vicenda, dopo la parentesi aperta sulla guerra in Ucraina e sulle decisioni di Putin.

