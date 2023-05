Insostenibili teorie su Maria Giovanna Maglie: tra malattia, vaccino e quando era magra

Non potevano certo mancare oggi le teorie su Maria Giovanna Maglie, tra malattia, vaccino e quando era magra. Imputati alla vaccinazione tutti i problemi di salute che hanno portato al decesso, per farvela breve. La morte di Maria Giovanna Maglie, opinionista e giornalista settantenne, ha scatenato qualche solito commento social da parte dei no vax.

Non ha senso sostenere teorie su Maria Giovanna Maglie: focus su malattia, vaccino e quando era magra

Una vicenda che ricorda molto quella affrontata di recente con l’ex concorrente del Grande Fratello prematuramente scomparsa. La donna in realtà soffriva da un bel po’ di tempo di una patologia cardiaca, è stata operata per un problema valvolare, ma sono subentrate delle complicazioni successive che l’hanno costretta ad essere ricoverata per lunghi otto mesi in ospedale.

Purtroppo le sue condizioni si sono aggravate nella notte, arrivando alla morte di Maria Giovanna Maglie nella giornata di oggi 23 maggio. La giornalista e opinionista per anni è stata presente in televisione nelle varie trasmissioni di politica, lei che negli anni della pandemia ha fatto capire di stare più dalla parte dei no vax, anche se non ha mai chiarito di essersi sottoposta o meno al vaccino. Basti pensare a quanto dichiarato a LA7. Questo lascia ancor più pensare come alcuni commenti social a seguito di questa scomparsa siano davvero fuori luogo.

La morte di Maria Giovanna Maglie non è di certo dovuta a questioni legate al vaccino anti-Covid, la donna aveva avuto un malore lo scorso settembre durante la maratona elettorale del talk show “Quarta Repubblica”. Si è quindi sottoposta ad un’operazione al cuore per un aneurisma all’aorta, era stata poi ricoverata per due mesi a causa delle complicazioni che le avevano causato una forte anemia. Purtroppo poi l’ospedale non lo ha mai più lasciato, lei stessa aveva raccontato sui social del perché fosse assente nelle varie trasmissioni in cui il pubblico era abituato a vederla.

Durante questa notte le condizioni di Maria Giovanna Maglie sono peggiorate con il piede che ha cominciato a diventare nero, ha avuto una complicanza venosa, c’è stata un’anomala dilatazione delle pupille, temendo ci potessero essere danni neurologici.

In attesa poi della tac è spirata. Inutile quindi parlare di teorie complottiste a riguardo, la giornalista era malata da tempo e purtroppo non è stato possibile aiutarla per garantirle qualche anno in più di vita. Insomma, smettetela di parlare di Maria Giovanna Maglie, concentrandovi su malattia, vaccino e quando era magra, visto che alcuni affermano abbia messo peso proprio per la vaccinazione.

