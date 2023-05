Insopportabili teorie su Monica Sirianni del Grande Fratello 12 con malore da vaccino

Monica Sirianni purtroppo non c’è più, visto che per l’ex concorrente del Grande Fratello 12 è stato fatale un malore improvviso mentre si trovava in un bar con amici. Esattamente come avvenuto con Scardina pochi mesi fa, stanno prendendo piede insopportabili teorie che tirano in ballo il vaccino contro il Covid. Per quale motivo parliamo di “nessuna fonte“, in relazione a coloro che stanno emettendo sentenze basate sul nulla? Gli autori di questi post, soprattutto su Facebook e Twitter, puntualmente confessano di non aver avuto un rapporto diretto con la vittima.

Subito teorie su Monica Sirianni del Grande Fratello 12 con malore da vaccino: zero fonti per i NoVax

Nel caso di Scardina, il problema fortunatamente non è stato fatale, ma come osservato a suo tempo, anche in quel frangente voci prive di fonti presero piede sui social network. Sostanzialmente, dove nasce l’assurdità delle teorie riguardanti Monica Sirianni del Grande Fratello 12 con malore improvviso causato dal vaccino? I profili social di questa povera ragazza sono bloccati, ragion per cui non abbiamo neppure la conferma che si sia sottoposta alla campagna di vaccinazione.

Anche se fosse, non si conosce la data e l’anno dell’eventuale somministrazione, motivo per il quale diventa impossibile individuare una fantomatica correlazione temporale tra gli eventi. Infine, come sempre avviene in questi casi, in assenza del risultato dell’autopsia, è quantomeno irrispettoso e frettoloso avanzare tesi sulle reali cause del malore che è purtroppo costato la vita a Monica Sirianni.

Insomma, chi dice che Monica Sirianni sia morta per un malore improvviso dovuto al vaccino sta soltanto provando a portare acqua al proprio mulino, con teorie NoVax strampalate. Anche a livelli più generici, al netto di qualche “scoop” riportato da trasmissioni televisive che da sempre strizzano l’occhio a questo target, gli studi del 2023 smentiscono le teorie sui problemi cardiaci in aumento dopo la vaccinazione Covid.

