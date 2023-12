Insorgono pensando che Marco Mengoni diventa papà con il fidanzato: malintesi infiniti

Marco Mengoni diventa papà e questo è evidentemente insopportabile per alcuni utenti. Premesso che non ci sono fonti dietro questa notizia, lascia perplessi l’approccio avuto da diversi utenti nei confronti di questi rumors, al punto da scagliarsi anche contro il fantomatico fidanzato del cantante. Una vicenda che ricorda molto quella che abbiamo trattato nei mesi scorsi, quando siamo stati costretti a smentire indiscrezioni simili tramite specifico approfondimento. Occorre come sempre tanta cautela.

Anche oggi si arrabbiano pensando che Marco Mengoni diventa papà con il fidanzato: ancora figuracce sparse

Per farvela breve, alcuni utenti si stanno arrabbiando anche oggi pensando che Marco Mengoni diventa papà con il fidanzato, dando vita anche in questo frangente a malintesi infiniti. Questioni legate non solo a pregiudizi, ma anche alla scarsa propensione a recuperare informazioni da fonti autorevoli, visto che tutto nasce da un post Facebook in cui si parla di un lieto annuncio che sarebbe stato fornito dall’artista. In realtà, solo leggendo l’articolo nella sua versione integrale si scopre che risalga a tantissimo tempo, in merito alla notizia sulla sua vittoria al Festival di Sanremo.

Dunque, “Marco Mengoni diventa papà” corrisponde ad una fake news, mentre i titoli acchiappaclick si focalizzano sul fatto che le fonti non lo dicano espressamente, ma provino a lasciarlo intendere, salvo poi scrivere tutt’altro all’interno del pezzo in questione. Come se non bastasse, il cantante non ha mai parlato della sua vita privata al punto da lasciar intendere che possa avere un fidanzato, motivo per il quale è poco corretto tirare fuori l’argomento in un contesto del genere.

Occhi aperti, dunque, verso coloro che alimentano la storia “Marco Mengoni diventa papà”. A maggior ragione, nel caso in cui qualcuno dovesse menzionare un fidanzato che, ad oggi, è frutto solo di gossip e non di notizie esclusive che nessuno può fornire.

