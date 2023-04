Temono che Marco Mengoni diventerà papà con il malinteso del giorno

Marco Mengoni diventerà papà grazie al suo compagno, almeno stando alla percezione comune di tanti utenti che evidentemente temono una prospettiva del genere. Nonostante il cantante sia da sempre molto riservato sulla sua vita privata, al netto dei rumors che danno per scontata l’omosessualità del giovane, continuano a prendere piede indiscrezioni mai confermate dal diretto interessato. Ecco perché occorre approfondire la quesitone una volta per tutte, perché chi alimenta la “non notizia” commette almeno un paio di errori.

Marco Mengoni diventerà papà: servito il malinteso del giorno

Come se non bastassero le bufale venute a galla in passato sul suo conto, stando ad alcuni pezzi che abbiamo pubblicato a febbraio a cavallo del Festival di Sanremo, ora tocca focalizzarsi su un’altra questione. Come nasce la storia secondo cui Marco Mengoni diventerà papà? In pratica, le solite pagine Facebook che rimandano al solito sito hanno pubblicato la foto del cantante, associandola al messaggio relativo al fiocco blu.

Impossibile non pensare che l’artista potrebbe aver dichiarato di essere in attesa di un figlio. Collegando le cose, immediatamente sono arrivati i soliti commenti da parte di coloro che non accettano l’idea di vedere un bambino crescere con una coppia composta da due uomini o da due donne. A prescindere dal fatto che questa forma mentis crei ancora discussioni e divisoni tra gli italiani, tutta la vicenda nasce da un post acchiappaclick che vi prende in giro. Insomma, chi ne parla è caduto nel tranello degli ideatori dell’immagine in questione.

Marco Mengoni diventerà papà? Assolutamente no, perché tutto nasce da un’intervista del passato rilasciata dal canante, annunciando l’arrivo del bambino di sua cugina. Lui si autodefinisce zio proprio per lo stretto rapporto che ha con la parente, ma occorre ricordare che Mengoni non ha fratelli. Allo stesso tempo, ad oggi non è previsto l’arrivo di un figlio per lui, indipendentemente dai discorsi che si fanno spesso sul suo orientamento sessuale.

