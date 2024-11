Insistenti problemi con webmail e PEC Aruba oggi: non funziona il login alla propria mail

Ancora attuali i problemi con webmail e PEC Aruba oggi, visto che non funziona il login alla propria mail. Stanno nuovamente venendo a galla problemi con la PEC, ma soprattutto con la fatturazione elettronica Aruba oggi 18 novembre qui in Italia. Una situazione che almeno in parte ricorda quella che abbiamo vissuto non molto tempo fa, secondo le informazioni che abbiamo portato alla vostra attenzione in quella circostanza.

Situazione che ricorda molto quella trattata durante l’estate 2023 sul nostro sito. Parlare di completa interruzione del disservizio è probabilmente esagerato, ma è altrettanto vero che potreste imbattervi in un messaggio di errore poco dopo aver inserito le vostre credenziali nel sistema.

I numeri del malfunzionamento sono importanti, come si nota su Down Detector, anche se al momento non dovrebbero coinvolgere i servizi di hosting forniti dal noto brand. Di sicuro si tratta di un qualcosa di grosso, vista l’improvvisa impennata che abbiamo avuto modo di verificare in tempo reale, al punto da chiedere un feedback ufficiale all’azienda. Si spera di avere informazioni in merito nel più breve tempo possibile.

Le segnalazioni, al momento della pubblicazione del nostro articolo, non sono altissime, ma nemmeno così poche da essere tralasciate dai tecnici, motivo per il quale sarà molto importante capire come evolveranno le cose nelle prossime ore. Sperando ovviamente che il disservizio possa rientrare in tempi ristretti. Chiaramente, in tanti pretendono che questi malfunzionamenti inizino a diventare sempre più rari, alla luce di quanto riportato ad inizio articolo.

A voi come stanno andando le cose? Fateci sapere se avete fatto i conti con problemi PEC, oltre a quelli relativi alla fatturazione elettronica Aruba oggi 18 novembre. Resta il fatto che per tanti utenti ci siano problemi con webmail e PEC Aruba oggi, considerando che questo lunedì non funziona il login alla propria mail in Italia.

