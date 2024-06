Dobbiamo considerare per forza di cose insidiosa la rivendita dei biglietti Coldplay per il concerto di Roma 2024, considerando il fatto che da ieri 12 giugno sia possibile il cambio nominativo per la serie di appuntamenti in programma nella Capitale tra un mese. Il presupposto dal quale partire questa mattina è che non vi sia modo di procedere in totale sicurezza sui social, a meno che non si ricorra a strade più sicure e magari al mondo di niente Fansale già da oggi.

Occhio ai problemi connessi alla rivendita dei biglietti Coldplay per il concerto di Roma 2024: soluzione Fansale e non solo oggi

Tematiche che, per forza di cose, abbracciano quello che vi abbiamo riportato per sommi capi circa un anno fa, quando è scattata la vendita ufficiale dei ticket per la serie di eventi prevista a metà luglio nella Capitale. Come riscontrato a suo tempo dagli addetti ai lavoro, purtroppo buona parte dei biglietti venne venduta in Russia, alimentando in questo modo quello che possiamo definire a tutti gli effetti il fenomeno del bagarinaggio. Con tutte le variabili del caso applicate al mondo del web.

Ora, per quanto riguarda l’acquisto di biglietti Coldplay per uno dei concerti in programma a Roma, nel caso in cui doveste essere fortunati a trovare un’occasione tramite Fansale, procedete pure. Per caratteristiche della piattaforma, si tratta sicuramente del percorso più lineare, che dovrebbe fornire sulla carta maggiori garanzie agli acquirenti. Evitando in questo modo di andare incontro a spiacevoli sorprese.

In alternativa, provate a comprare di persona, se il venditore si trova dalle vostre parti, in modo tale da verificare “live” l’autenticità dei biglietti Coldplay. Oppure comprate via PayPal, essendo il metodo di pagamento che tende a preservare maggiormente i diritti di chi compra, per evitare di andare incontro al verdetto dei soldi buttati. Quanto ai venditori, in vista del concerto di luglio 2024, sarebbe il caso di vendere faccia a faccia, oppure rivolgersi a strumenti “terzi” come Fansale.

