Insensante allusioni NoVax su Andrea Papi: “Non è stato l’orso in Trentino, ma solito malore”

Su Facebook sta circolando con insistenza un post sulla morte del runner ucciso dall’orso in Trentino il mese scorso e che risulta essere assolutamente falso. In questo post si parla di come Andrea Papi fosse in realtà stato colpito da un malore prima di incontrare poi il feroce animale, alimentando teorie NoVax. Addirittura si dice come sia stata l’autopsia a spiegare questo malore improvviso che ha poi portato alla morte del giovane runner.

Totalmente ingiustificabili le allusioni NoVax su Andrea Papi, con versione alternativa sull’orso in Trentino

In aggiunta alle bufale delle scorse settimane, dunque, tocca aprire il capitolo dei NoVax. Si tratta di una fake news che qualcuno ha messo in giro sui social per parlare del solito complotto sui malori improvvisi scaturiti evidentemente dai vaccini. Prima quindi di condividere qualsiasi tipo di notizia è sempre bene informarsi sui fatti e soprattutto sulla fonte che le diffonde.

In questo caso il post è apparso sulla pagina “Malori improvvisi” e questo deve già far storcere il naso sulla veridicità di quanto scritto al suo interno. Come invece sappiamo Andrea Papi ha avuto la sfortuna di ritrovarsi faccia a faccia con l’orso che poi lo ha ucciso. Dall’autopsia è emerso come il giovane abbia cercato anche di difendersi, ma le ferite riportate dopo tale attacco sono risultate fatali e non c’è stato assolutamente alcun tipo di malore.

La morte di Andrea Papi è avvenuta dopo l’aggressione da parte di un orso che è apparso, dopo una curva cieca, mentre era alle prese con un’escursione sul monte Peller. L’autopsia ha quindi confermato come sia stato l’orso ad uccidere il giovane runner, non c’è stato alcun tipo di malore prima di quest’attacco. Ci sono diverse fonti, con report che hanno un mese, utili per smentire le teorie NoVax che hanno preso piede proprio in queste ore sui social.

