Arrivano le prime bufale sull’orsa Jj4, che secondo alcuni post sui social sarebbe già stata abbattuta insieme ai suoi cuccioli. Dopo l’aggiornamento dello scorso weekend, infatti, arrivano notizie vere dal Trentino questa mattina ed altre da smentire in modo categorico. L’orsa Jj4 è stata catturata nella notte dal Corpo forestale in Trentino tramite la gabbia tubo, un successo che il presidente della Provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ci ha tenuto a celebrare attraverso una conferenza stampa, elogiando il personale forestale e dimostrando come le strutture a disposizione siano adeguate alla cattura di animali pericolosi.

Smentiamo che l’orsa Jj4 catturata sia già stata abbattuta insieme ai cuccioli: bufale dal Trentino

Fugatti, alle domande su come stia l’orsa Jj4, ha evidenziato come questa non sia il punto della situazione, è un tema già superato. C’è l’obiettivo di abbattere l’orsa appena il Tar si esporrà sulla questione. L’11 maggio c’è l’udienza che decreterà la decisione finale a riguardo. Per ora il Tar ha dovuto sospendere l’ordinanza emanata da Fugatti sull’abbattimento dell’orsa Jj4 a seguito di alcuni ricorsi promossi da associazioni ambientaliste.

Fugatti ci ha tenuto a precisare come la cattura di questo animale, ritenuto pericoloso, potesse avvenire già nel 2020, ma non è stato permesso di farlo. Lobiettivo di Fugatti è molto chiaro, in quanto l’idea è di abbattere l’orsa Jj4, ma bisogna attendere la decisione del Tar. Intanto sono stati catturati anche due dei tre cuccioli di orso che poi sono stati liberati. L’orsa Jj4 è stata trasferita nel centro di Casteller, lo stesso di M49.

Per quanto riguarda le modalità di eventuale abbattimento, il dirigente del Dipartimento protezione civile, foreste e fauna della Provincia di Trento, Raffaele De Col, ha fatto sapere che si sceglierebbe la strada dell’eutanasia, l’unico modo per consentire all’animale di non soffrire. Non ci sarà quindi alcuna opzione di ucciderlo sparando, questa è prevista per gli abbattimenti in condizioni di immediato pericolo. L’ultima parola spetta a questo punto al Tar.

Nel frattempo, smentiamo che sia già avvenuto l’abbattimento dell’orsa Jj4 e dei suoi cuccioli, come si riscontra attraverso altri aggiornamenti oggi.

