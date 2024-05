In corso problemi con piattaforma Indire per neoassunti: il login non funziona oggi

Si registrano in queste ore problemi con piattaforma Indire per neoassunti, considerando il fatto che il login non funziona oggi 26 maggio per coloro che sono intenzionati ad accedere. Si tratta di un riferimento importante per tutti coloro che sono in qualche modo legati al mondo della scuola. Per chi non lo dovesse sapere, stiamo parlando di un ambiente online che è stato concepito per supportare i potenziali docenti durante il periodo di formazione e prova

In particolare, qui ci si riferisce ai docenti neoassunti, ma soprattutto ai docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo, per i quali questo periodo dell’anno è da sempre molto caldo. Settimana complicata, dunque, per coloro che sul web sono alla ricerca di riferimenti per questioni che coinvolgono il mondo del lavoro, come abbiamo avuto modo di constatare di recente parlando dei disservizi emersi con il sito dell’Agenzia delle Entrate.

Al momento non si hanno prese di posizione chiare da parte dell’assistenza, motivo per il quale invitiamo tutti coloro che riscontrano anomalie a restare sul pezzo. In caso di annunci ufficiali, infatti, cercheremo di aggiornare il nostro approfondimento, al netto del fatto che pochi minuti fa persone iscritte ci hanno confermato di aver riscontrato malfunzionamenti. Considerando che è domenica, non escludiamo che il servizio possa tornare operativo al 100% solo nella giornata di domani.

Di sicuro non sono isolati i problemi con piattaforma Indire per neoassunti, visto che il login non funziona oggi ad un numero non indifferente di persone. La speranza è che nelle prossime ore possa arrivare quantomeno un riscontro da parte dello staff, per avere un’idea più chiara sulla reale portata del disservizio. In questo modo, infatti, capiremo cosa ci aspetta nello scorcio iniziale della settimana qui in Italia.

