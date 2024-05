La tua dichiarazione precompilata è in corso di rielaborazione, al punto che c’è ancora grande incertezza oggi 25 maggio a proposito del 730 con Agenzia delle Entrate. Con un chiaro riferimento a chi ha necessità di visualizzare o modificare il proprio documento. Sostanzialmente, è frequente imbattersi in segnalazioni come quella che segue: “Da qualche giorno la mia precompilata (sulla quale avo già effettuato qualche modifica) non è più accessibile“. Insomma, i problemi recenti del sito non sono stati ancora superati.

Una situazione critica, di cui abbiamo avuto percezione già nei giorni scorsi dopo il nostro approfondimento di martedì. Provando a fare il punto della situazione, possiamo dire che, anche nel weekend, la dichiarazione precompilata è in corso di rielaborazione, come riportato all’interno della propria area riservata per chi brancola nel buio a proposito del documento 730 da modificare o visualizzare attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate.

Per farvela breve, in tanti stanno denunciando il messaggio generico che viene visualizzato pochi secondi dopo il login, che a differenza di quanto constatato pochi giorni fa va quantomeno a buon fine all’interno del sito dell’Agenzia delle Entrate. In particolare, viene riportato il seguente annuncio: “La dichiarazione precompilata aggiornata sarà disponibile tra pochi giorni“. Il problema è che non ci siano ulteriori indicazioni da parte dell’assistenza per comprendere “a quanto ammonti” più o meno il suddetto riferimento temporale.

A fine maggio sono previste scadenze importanti e delicate per diversi utenti, ma evidentemente questo non sta sbloccando la situazione nemmeno dal punto di vista della comunicazione. Insomma, se vi state imbattendo in annunci tipo “la tua dichiarazione precompilata è in corso di rielaborazione”, nessun timore, in quanto i problemi con modifica e visualizzazione del documento 730 tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate sono condivisi con tanti utenti. Vi faremo sapere in caso di riscontri ufficiali da parte dello staff.

