Abbiamo visto più volte come ogni atto di cronaca viene spesso circondato da sordido, edonista e violento atto di feticismo nel quale peraltro cercate di coinvolgerci come se esistessimo per placare i vostri sordidi appetiti

È successo col caso dello stupro a Palermo, dove qualcuno ha deciso che siccome siamo “fact checker e debunker” era nostro dovere “provare che non era buffala” aiutando erotomani e pervertiti di mezza Italia (debitamente segnalati) a cercare il “video dello stupro” bypassando le giuste indicazioni del Garante millantando il loro “bisogno di sapere”

È successo di nuovo a Cartagena, in Colombia. Una donna di 34 anni è stata colpita da un fulmine. Qualche irresponsabile ha deciso di diffondere la foto del suo cadavere sfigurato dall’agonia e niente, avete trovato necessario diffondere tale orribile figurina dell’orrore e uno dei nostri contatti ci ha mostrato come essa venga diffusa col pretesto di asseverarne veridicità.

Come ogni organo giornalistico serio dovrebbe fare sottoporremo a censura il viso e le fattezze della donna. Se volete cercarvi un cadavere di persona morta in modo assai violento, ci sono siti per il “gore” che sicuramente se siete “affezionati” del genere conosciamo ma non raccomandiamo agli altri.

Il sordido feticismo della foto del cadavere della donna di Cartagena colpita da un fulmine

Una donna di 34 anni è stata colpita da un fulmine, evento raro ma possibile.

Non esiste una precisa statistica delle persone colpite da un fulmine, l’orrore non dovrebbe essere ridotto ad un numero, ma un terzo di loro non sopravvive.

Una scarica elettrica come quella di un fulmine può infatti provocare un arresto cardiaco o respiratorio, ed ustioni interne ed esterne. Non è una buona morte, e merita meglio che una foto di un cadavere divenuta feticcio horror.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.