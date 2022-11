Il salto del tornello: gli interpreti rispondono a Salvini

“Metropolitana a Milano, nuovo sport: il salto del tornello”. Questa la didascalia che compare in un video virale su TikTok, rilanciato dal ministro delle infrastrutture Matteo Salvini.



Nel video ci sono due giovani che saltano su e giù per i tornelli della stazione, bussando al gabbiotto del guardiano che sembra ignorarli, almeno fino al momento in cui viene ripreso direttamente, nel quale osserva il cellulare con un certo (comprensibile) fastidio e perplessità.

Ovviamente scopriamo alla fine non si tratta di un tentativo di evitare il pagamento del servizio, ma di una “zingarata” fine a se stessa. Lo stesso giovane interprete del video, riconosciutosi nel tweet del Ministro, ha deciso di dedicargli una controreplica.

Se il ministro, “parlando da papà”, ricordava al giovane che pagare il biglietto è cosa assai importante e sciocco è non farlo, il giovane replica esibendo fiero il suo biglietto.

“Io ho fatto questo tiktok qua per far ridere la gente, per strappare un sorriso”, risponde il giovane dall’alto della sua tessera mensile “perché qua, magari sì sono felici all’apparenza, però dentro di loro sono sempre tristi”.

Non sappiamo quanta felicità possa portare il salto del tornello con una musica ritmata: forse l’intenzione era buona ma l’esecuzione criptica, o forse siamo rimasti disillusi dalla pletora di esperimenti sociali e video virali che raggiungono condivisioni per motivi diversi da quelli desiderati.

La risposta però è arrivata.

