Ci è stato segnalato il ritorno della truffa della Carta Viaggio Trenitalia per un anno: il meccanismo è semplice, ed è quello che abbiamo imparato a conoscere come “phishing”.

Si tratta di un genere di truffa in cui qualcuno si finge un soggetto autorevole e degno di fiducia per capire preziosi dati da voi, o spingervi a elargire somme di danaro, o entrambe le cose.

Il meccanismo è sempre lo stesso: in un link accessibile solo da smartphone (su PC o Mac l’antivirus segnalerà la truffa e il sito sarà visto come irraggiungibile, mezzo per i truffatori per difendersi da eventuali segnalazioni) all’utente vengono mostrate una serie di domande banali.

Lo scopo è tenerlo incollato al monitor, facendo in modo che ritenga in qualche modo essersi “meritato” il premio.

Alla fine del quiz l’utente sarà incoronato come vincitore e, tramite una pagina con commenti di finti vincitori entusiasti, invitato a condividere il link della ricchezza a tutti i suoi contatti e fornire i propri dati personali per il ritiro del premio.

Premio che non arriverà mai.

Avrete invece fornito nome, cognome, numero di telefono, codice fiscale e altre utenze ad un truffatore che a quel punto potrà farci tutto quello che desidera.

Se ci siete cascati le scelte non sono molte: dovrete immediatamente cambiare le password di ogni account di posta rilasciato e, se avete fornito dati personali e critici come quelli relativi alle carte di credito, bloccare le stesse e valutare di contattare la Polizia Postale.

Inutile dire che Trenitalia non vi contatterà mai per messaggini anonimi con presunti quiz, e se un’iniziativa promozionale non è censita sui loro profili social o pagine Internet, essa non esiste.

