Il post X di Salvini su ginepro, assenzio e Vasco Rossi torna sui social, dimostrando che niente resta impunito sui social, anche quello che tecnicamente è un dato assolutamente neutro.

Così, all’indomani di una riforma del Codice della Strada che prevede sanzioni particolarmente severe e rende finalmente operativo (o quasi, mancano gli attuativi) l’istituto dell’Alcolock diffuso in UE parte la corsa social a trovare contenuti da ributtare addosso al presunto “mandante” di tale riforma percepita come draconiana.

Il post X di Salvini su ginepro, assenzio e Vasco Rossi e la “profezia del ministero”

Effettivamente nel 2013 Salvini annunciò una “Gran serata coi Fratelli Leghisti. Ginepro, assenzio, limoncello e ora… sereni al volante con Vasco!” su X, che all’epoca era ancora Twitter.

Effettivamente vi fu qualcuno che lo propose ironicamente per il ministero di Trasporti e Infrastrutture, dove effettivamente è arrivato.

Ora, siamo tutti d’accordo che annunciare di partecipare ad una festa non è sinonimo di guida in stato di ebbrezza: il “guidatore designato” esiste proprio per questo.

Ma i social sono così: niente di quello che dici, scrivi o fai ti sarà perdonato, e dopo il ricco filone delle fake news sulla riforma del CdS, con multe inventate per impedire occhiali da sole, sudore d’ascelle e immaginari balzelli annuali per l’immatricolazione, ora arriva un post del 2013 dell’attuale Ministro, quando ministro ancora non era.

Francamente, il dibattito politico dovrebbe essere altro da questo.

