Il Giornale di Vicenza confonde Billy di Stranger Things con un bagnino del posto: solo smentite

Sta girando una finta copertina che sarebbe stata pubblicata da “Il Giornale di Vicenza”, menzionando un giovane bagnino del posto che sarebbe morto nel sonno, pur trattandosi di Billy di Stranger Things. Una fake news a 360 gradi, che coinvolge in modo indiretto la fortunata serie TV che sta spopolando su Netflix, come abbiamo constatato a suo tempo quando sono apparse in rete le prime anticipazioni a proposito dell’uscita della tanto attesa quarta stagione.

Chiariamoci su Il Giornale di Vicenza che confonde Billy di Stranger Things con un bagnino del posto morto

Per quale ragione abbiamo parlato di una bufala a 360 gradi? L’allusione è al discorso dei vaccini, in quanto un giovane bagnino morto nel sonno per forza di cose solleva dubbi sulla vaccinazione. E questo avviene a prescindere, soprattutto sul fronte NoVax, dando per scontato che la vittima di turno si sia sottoposta alla somministrazione del vaccino Covid e che la causa del decesso possa essere correlata proprio a quell’evento.

Qui, però, bisogna analizzare la questione sotto diversi punti di vista, partendo dal presupposto che Il Giornale di Vicenza non abbia mai confuso Billy di Stranger Things con un bagnino del posto che sarebbe morto nel sonno. Basta consultare le prime pagine di questo mese della testata, sul sito ufficiale del giornale, per scoprire che in realtà una copertina del genere non sia mai stata pubblicata. Sbaglia, quindi, chi ironizza sulla redazione, pensando ad una gaffe che avrebbe del clamoroso.

Sbaglia, però, anche chi crede al contenuto, parlando di correlazione tra il decesso ed il vaccino. Basta prendere visione di alcuni post su Facebook per capire che in tanti non solo abbiano dato per scontato che il giovane nella foto sia effettivamente un bagnino di Vicenza, ma anche che la colpa della sua morte sia imputabile al vaccino. Eppure, la data della copertina indica “domenica 4 giugno 2022”, ignorando il fatto che il 4 giugno quest’anno sia caduto di sabato.

Ribadiamo che Il Giornale di Vicenza non abbia mai confuso Billy di Stranger Things con un bagnino del posto, che sarebbe morto del sonno dopo il vaccino Covid.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.