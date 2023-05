Il caso del bambino autistico di Teramo escluso dalla prima comunione

Il 15 maggio Repubblica ha pubblicato la notizia sul caso del bambino autistico di Teramo che il prete avrebbe escluso dalla prima comunione. L’episodio è stato ripreso da altre testate e ha sollevato una certa indignazione tra alcuni commentatori sui social.

Nei fatti, l’episodio ha avuto luogo nella chiesa dell’Assunta di Silvi (Teramo) durante le prove del rito che si sarebbe tenuto l’indomani. Il piccolo avrebbe fatto cadere un cero e vi sarebbe addirittura inciampato, portando padre Antonio Iosue ad escludere il bambino dalla cerimonia presso quella sede. Poniamo l’enfasi su “presso quella sede” perché in realtà padre Iosue ha proposto ai genitori del bambino un’alternativa.

Repubblica affida la ricostruzione della vicenda ad un virgolettato attribuito alla madre del piccolo. Le sue parole:

Mio figlio forse per stanchezza ha manifestato insofferenza e non siamo riusciti a tenerlo fermo. Il parroco allora mi ha espresso la sua contrarietà a far fare la prima comunione a mio figlio insieme agli altri, dicendo che sarebbe stato possibile farla in separata sede. A quel punto non ho saputo come replicare e sono andata via interdetta.