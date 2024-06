Grossi problemi SNAI oggi con sito che non funziona: salta il login dopo un aggiornamento

Si registrano in questi minuti evidenti problemi SNAI, con il sito che a quanto pare non funziona ed il login che spesso e volentieri non va a buon fine. Come stanno le cose? Il disservizio è partito attorno alle 9 del 6 giugno, forse dovuto ad un recente aggiornamento assicurato sia al portale, sia all’applicazione ufficiale. Limitare tutto il discorso al mondo delle puntate online sarebbe limitativo, visto che siti del genere stanno diventando dei veri e propri raccoglitori di notizie sul mondo dello sport e non solo.

Confeme per i problemi SNAI oggi con sito che non funziona: disservizi sul login dopo un aggiornamento

Dunque, i malfunzionamenti di questi giorni non investono solo le compagnie telefoniche, come abbiamo avuto modo di constatare con Iliad di recente. Al momento, comunque, non è dato sapere cosa ci sia dietro il disservizio venuto a galla questo giovedì, visto che l’azienda non dispone di profili social che, in circostanze simili, si rivelano spesso e volentieri utili per fare chiarezza sull’accaduto. Di sicuro, al momento della pubblicazione del nostro articolo ci sono un po’ di nodi da sciogliere.

Non è la prima volta che si verificano problemi SNAI, confermati tra le altre cose anche dagli aggiornamenti forniti in tempo reale da Down Detector. Tuttavia, è altrettanto giusto evidenziare che raramente siano durati per diverse ore, come registrato questa mattina. L’ipotesi più accreditata, come accennato in precedenza, è che dietro tutto questo ci sia il rilascio di una nuova versione per sito ufficiale ed app.

Dunque, massima attenzione ai problemi SNAI trapelati oggi 6 giugno con sito che non funziona, al punto da rendere impossibile il login per coloro che sono iscritti a poche ore dal rilascio di un aggiornamento anche per l’app. L’auspicio è che tutto possa rientrare entro e non oltre il primo pomeriggio di questo giovedì qui in Italia.

