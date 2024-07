Giunge il turno di Bruno Vespa morto oggi ad una certa età, ma le ultime notizie dicono altro

Le apparenze ingannano, considerando che sembrerebbe essere giunto il turno di Bruno Vespa morto oggi ad una certa età, nonostante in questa fase le ultime notizie ci dicano altro per fortuna. Come spesso avviene in circostanze simili, tutto ruota attorno ad un malinteso e alla furbata con la quale sui social viene presentata la foto del noto giornalista conduttore di “Porta a porta”. Il tutto, con tanto di scritta “è morto a 74 anni”, dando la netta sensazione che sia stato proprio lui ad essere venuto a mancare.

Non è arrivato il turno di Bruno Vespa morto oggi ad una certa età: le ultime notizie sono rassicuranti

In passato ci è capitato di parlare di Bruno Vespa in altri contesti, stando a quanto osservato in piena pandemia quando il giornalista replicò in modo deciso a Gianni Rivera su un tema delicato come quello dei vaccini. Come nasce l’equivoco di oggi 23 luglio, secondo cui il giornalista sarebbe scomparso? Ricollegandoci a quanto scritto prima, gira su Facebook la foto del giornalista con testo che sembra preannunciarne la morte.

Solo il link collocato nei commenti al post in questione consente di scorprire la verità. Nel dettaglio, la persona che è deceduta lo scorso 11 febbraio, dopo aver compiuto 74 anni, è in realtà un’altra persona. Il pezzo, infatti, ricorda che nella sua terra nativa a Celico sia decuduto il professore Francesco Bruno, medico e criminologo di prima fascia.

Certo, parliamo di una persona che ha spesso associato la propria immagine alla suddetta trasmissione in onda su Rai 1, ma questo non dà a nessuno il diritto di farci credere che sia avvenuto qualcosa di diverso. Dunque, bisogna smentire le voci secondo cui sarebbe arrivato il turno di Bruno Vespa morto oggi ad una certa età, se non altro perché le ultime notizie ci consegnano una verità differente. Il presentatore, non a caso, da quello che ci risulta gode di ottima salute.

