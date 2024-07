Girano date sul tour Coldplay 2025 in concerto in Italia: zero fonti per ora sui biglietti

Ci sono pervenute in queste ore delle segnalazioni secondo cui, soprattutto su social come Facebook, girano date sul tour Coldplay 2025 in concerto in Italia con tanto di biglietti. Sulla scia dell’appuntamento di grande successo che c’è stato ieri a Roma, con l’ennesimo sold out per una band che spopola in ogni angolo del mondo, occorre tener presente che ci siano zero fonti per ora. Solo nelle prossime settimane avremo le idee più chiare in merito al loro possibile ritorno nel nostro Paese per altri “tutto esaurito” scontati.

Fate attenzione alle presunte date sul tour Coldplay 2025 in concerto in Italia: non abbiamo fonti per ora, neppure sui biglietti

Come avvenuto poche settimane fa, attraverso un altro articolo, attendete sempre notizie confermate su questi eventi, anche perché dietro annunci strampalati e non ufficiali potrebbero nascondersi anche brutte sorprese. Vedere per credere la vendita di biglietti per appuntamenti che magari non ci saranno mai. A volte capita che le date dei tour escano senza troppa pubblicità, anche da parte delle band più famose al mondo, ma osservando determinati canali, abbiamo adesso le idee più chiare.

La pagina Instagram del gruppo, infatti, a suo tempo ha menzionato solo gli appuntamenti del 2024, includendo ovviamente anche il tanto atteso concerto di Roma. Occorre ricordare che il 2025 sarà un anno cruciale per la band, visto che, qualora dovessero mantenere la loro parola, assisteremo in primis all’uscita di quello che dovrebbe essere il loro ultimo album. Per poi concentrarsi solo sui tour.

Occhio alle fonti, dunque, quando in giro leggete notizie sulle presunte date sul tour Coldplay 2025 in concerto in Italia, visto che al momento abbiamo zero fonti per ora sui biglietti. Come riportato prima, è possibile che ci siano aggiornamento a fine estate, fermo restando che per il prossimo anno ci siano altre priorità per il gruppo. In ogni caso, fondamentale tenere gli occhi aperti sotto questo punto di vista.

