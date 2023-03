Flavia Vento si è resa spesso e volentieri protagonista di uscite discutibili in questi anni, ma quella che le viene imputata da alcune ore a questa parte non ha alcun senso. Colpa delle solite realtà social che mirano a generare interazioni e visualizzazioni, alterando completamente il senso di alcune dichiarazioni pubbliche da parte del personaggio famoso di turno. Del resto, non è la prima volta che lei si ritrova al centro di bufale, come abbiamo avuto modo di constatare in passato.

Flavia Vento non ha mai detto di fare la fame con 2400 euro al mese, chiedendo donazioni

Come nasce la fake news del giorno? Alcune realtà, soprattutto su Facebook, hanno pubblicato un post con la sua foto e con un virgolettato che lascerebbe poco spazio a dubbi. La show girl, particolarmente popolare soprattutto nei primi anni 2000, avrebbe dichiarato di fare la fame con 2400 euro al mese, al punto da arrivare addirittura a chiedere donazioni. A testimonianza del suo momento finanziario critico, avrebbe anche reso pubblico il suo IBAN affinché le potessero arrivare dei pagamenti diretti.

Quando si apre l’articolo e si approfondisce, però, scopriamo che tutto risale ad una vecchissima intervista rilasciata a Barbara D’Urso, facilmente rintracciabile sul web oggi. In quel frangente, Flavia Vento si è limitata a dichiarare di avere un debito pari a 30.000 euro per multe non pagate. A suo dire, alcune non le sono mai arrivate, altre non erano state saldate per dimenticanza, con importo aumentato a dismisura nel tempo.

Insomma, Flavia Vento utilizzò lo spazio dato da Barbara D’Urso per denunciare un problema specifico, ma non ha mai dichiarato di fare la fame e di non poter vivere con 2.400 euro. Alcune pagine Facebook, inclini al populismo, hanno cercato di sfruttrare la situazione inventando un virgolettato che non esiste, soprattutto in merito al discorso donazioni ed IBAN fornito agli italiani.

