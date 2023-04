Esaltano il fisico di Sanna Marin e festeggiano l’addio alla sua carriera, ma si sbagliano

In tanti in Italia si stanno concentrando sul fisico di Sanna Marin, interpretando male le sue recenti dichiarazioni. La notizia di Sanna Marin che dice addio alla politica non è vera, la premier uscente finlandese infatti ha deciso di dimettersi da leader dei socialdemocratici, ma continuerà l’attività politica da deputata. In queste ore invece è stata fatta circolare la notizia dell’addio alla politica da parte di Sanna Marin, soprattutto dopo la sconfitta elettorale nelle elezioni di domenica scorsa, vinte dai conservatori della Coalizione Nazionale di Petteri Orpo.

Estasiati per il fisico di Sanna Marin ed in festa per l’addio alla sua carriera, ma commettono diversi errori

Non è il primo errore commesso dagli utenti italiani in merito alla situazione politica in Finlandia, come osservato in settimana. In una conferenza stampa la Marin, che ricordiamo essere diventata premier nel 2019, ha annunciato che non si ricandiderà più come leader dei socialdemocratici quando ci sarà il prossimo congresso a settembre.

Il suo partito è arrivato terzo alle ultime elezioni, non sono stati anni semplici per Sanna Marin che ha quindi deciso di abbandonare il governo, presentando le sue dimissioni e rimarrà in carica fino a quando non si formerà il nuovo governo esecutivo. Il suo lavoro futuro però non sarà assolutamente lontano dalla politica, non ci sarà alcun addio per Sanna Marin che svolgerà il suo lavoro di deputata del Parlamento.

Non ci sarà alcun tipo di incarico in Europa, la Marin ci ha tenuto a smentire anche quest’altra voce che stava circolando in queste ore nei suoi confronti. Nessun addio alla politica per la 37enne finlandese, ma un semplice ridimensionamento del suo operato. Insomma, invece di concentrarsi sul fisico di Sanna Marin, sarebbe il caso di concentrarsi sul reale significato delle sue recenti dichiarazioni, in merito al futuro della carriera politica di questo discusso personaggio.

