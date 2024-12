Errori su Michelle Comi: non è lei la fidanzata del Brasiliano arrestato di recente

Ha preso piede sui social un malinteso in questi giorni, a proposito di Michelle Comi che è stata etichettata come fidanzata del Brasiliano, arrestato per aver aggredito esattamente la sua compagna. Le fonti giornalistiche parlano di braccio fratturato e di evento non isolato, mentre in rete in tanti stanno cercando di capire chi sia la vittima della suddetta aggressione. Servono dunque dei chiarimenti, in attesa di comprendere quale sarà l’evoluzione giudiziaria del fatto di cronaca menzionato dal pubblico.

Fraintendimenti su Michelle Comi, non essendo lei la fidanzata del Brasiliano arrestato in questi giorni

In passato ci siamo già soffermati con altri articoli sulla questione del video che ha visto protagonisti proprio il Brasiliano e Michelle Comi. Un contenuto per adulti che aveva sollevato non poche discussioni sul web, al punto che in questi giorni, dopo la notizia dell’arresto del Brasiliano per l’aggressione alla compagna, non poche persone hanno pensato che fosse proprio il personaggio di Onlyfans ad essere la parte lesa di questa brutta vicenda.

Le cose non stanno così. Non a caso la stessa Michelle Comi ha risposto ad alcune domande sulla storia, esprimendo la propria impressione sul Brasiliano. Occasione utile per evidenziare che l’uomo sia sempre stato corretto nei suoi confronti, pur ribadendo che in questa circostanza abbia sbagliato senza giustificazioni. Si tratta di una presa di posizione importante, che a conti fatti distoglie l’attenzione nei suoi confronti rispetto a quanto si è detto soprattutto su Facebook negli ultimi tempi.

Dunque, ci sono stati enormi malintesi su Michelle Comi, che in buona sostanza non è la fidanzata del Brasiliano arrestato di recente per l’aggressione alla propria compagna. Solo nelle prossime settimane avremo un quadro più chiaro sull’evoluzione della denuncia e delle relative indagini, in merito ad un personaggio da sempre molto discusso dopo alcune apparizioni in tv.

