Down Instagram, Facebook e WhatsApp: cosa sta succedendo in Italia il 6 giugno 2023

Su Twitter in top trend troviamo #whatsappdown e #instagramdown con centinaia di segnalazioni da parte degli utenti. Il problema è rilevato anche dai picchi segnalati da Down Detector sua per WhatsApp che per Instagram, entrambe piattaforme del colosso Meta di Mark Zuckerberg.

Il problema si presenta anche su Facebook come segnalano da Smart World.

Secondo le segnalazioni, gli utenti riportano l’impossibilità di inviare o ricevere messaggi in particolare nelle grandi città italiane.

Da Smart World scrivono che su Facebook desktop e mobile sono in corso difficoltà nel caricamento di immagini con un’impennata rilevata dopo le 16:30.

Non mancano i commenti ironici su Twitter, dove lo sfottò è rivolto principalmente a Mark Zuckerberg le cui piattaforme vengono messe a confronto con il social di Elon Musk, nettamente più stabile. Per il momento da parte di Meta non sono arrivate comunicazioni.

