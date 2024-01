Dopo dieci anni Cleaf ottiene risarcimento da Pedemontana

In una vicenda a metà tra le lunghe vicende giudiziarie Italiane e il primo capitolo della Guida Galattica dell’Autostoppista dieci anni Cleaf ottiene risarcimento da Pedemontana.

La nota ditta di pannelli di legno e materiali per arredo infatti ottiene risarcimento per un trasferimento programmato, quasi finalizzato ma mai avvenuto.

Ricorderete le stralunate vicende del romanzo di Douglas Adams, che partono da un giovane uomo inglese, Arthur Dent, che scopre che la sua casa dovrà essere abbattuta per far posto ad una nuova strada mentre la Terra stessa dovrà essere rimossa per far posto ad un’autostrada spaziale interplanetaria.

In questo caso Cleaf e Pedemontana, ormai oltre dieci anni fa, si erano accordate per un rimborso allo scopo di consentire a Cleaf di spostare un suo stabilimento presso Macherio per consentire a Pedemontana di far passare un tratto autostradale.

Dopo che il trasferimento era già iniziato la marcia indietro: Pedemontana non procede, lo stabilimento è salvo, quindi richiede la caparra già versata.

Ma intanto Cleaf aveva iniziato il trasferimento, e speso ingenti somme tra spese vive e disservizi necessari a fermare uno stabilimento avviato.

Dieci anni circa e tutti i gradi di giudizio applicabili dopo, il Consiglio di Stato dà ragione a Cleaf: il danno c’è, e si vede.

La somma di 828.896 euro come indennizzo per le spese sostenute è stata quindi ritenuta adeguata.

Un rimborso parziale rispetto alle somme richieste da Cleaf, ma comunque presente.

