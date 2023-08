Donna ricoperta di cioccolato nel buffet di un hotel: le proteste

Una visione inusuale si è presentata agli occhi di un manager lombardo, in visita in Sardegna con la figlia quattordicenne. Una visione fuori dal tempo, fuori dalla logica, oseremmo dire fuori dall’etica del lavoro stessa.

Una donna in bikini, riversa su un buffet e cosparsa di cioccolata, oggetto tra le tartine e i dolcetti serviti. Non una statua ma una “statua di carne”, una donna vera e viva.

Il manager ha affidato il suo sfogo a Linkedin, con un lungo appello conclusosi con le parole

Rispettare l’ambiente e le persone attraverso un turismo più sostenibile offrendo ai propri clienti attività personalizzate e prodotti tipici del territorio e permettere che nelle proprie strutture ci siamo questi comportamenti, dove il corpo di una donna, di una lavoratrice, sia equiparato a quello di una stoviglia per assecondare l’occhio malizioso dì qualcuno.

Sono in vacanza con mia figlia di quattordici anni ed il suo commento è stato: “papà che schifo, questo non è un paese dove potersi realizzare”.