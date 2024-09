Distrutti pannelli fotovoltaici in Sardegna: si sospetta atto doloso

Distrutti pannelli fotovoltaici in Sardegna: questo quanto avvenuto nella notte del dieci giugno a Pardu, negli stabilimenti della Greenvolt Power.

Sappiamo bene che in Sardegna c’è un ricco filone di notizie (tra cui alcune fake news) relative alle energie rinnovabili, solitamente critiche verso l’eolico, ma in questo caso la notizia riguarda Greenvolt Power, multinazionale polacca che aveva acquisito un appezzamento di terreno per installare un impianto fotovoltaico.

I pannelli, circa 2000, erano accatastati in un deposito all’aperto, privo di cavi elettrici, sterpaglie o altri elementi che rendono possibile pensare ad un mero incidente: il sospetto è quindi un atto doloso per impedire l’installazione degli stessi pannelli, che sarebbe dovuta avvenire ad un mese da oggi.

Non sarebbe il primo atto vandalico, riporta Sky TG24, solitamente però essi sono rivolti all’eolico: Greenvolt è fortunatamente assicurata, ma l’installazione della struttura è stata rimandata.

