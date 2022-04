Dichiarano che App IO raccoglie fondi per le armi, ma attaccano la carità

I complottisti dichiarano che App IO raccoglie fondi per le armi, ma non leggono le istruzioni e attaccano la carità. Lo fanno nel solito modo che conosciamo, mediante messaggini anonimi che girano su WhatsApp e Telegram, con apparizioni su altri social.

Evidente segnale dell’ennesima intersezione tra i “leoni guerrieri novax e nomask” e i negazionisti della guerra, virtualmente rinchiusi in chat usate come sassaiole per colpire il nemico di turno. La vaccinazione, le misure di contrasto alla pandemia, e in questo caso il supporto alle vittime del conflitto Ucraino.

Il messaggio che ci è stato inoltrato è questo:

ATTENZIONE!!! Mediante l’App IO (App dei servizi pubblici) sta girando una richiesta di contributi per una campagna di raccolta fondi “per l’Ucraina”. La richiesta non risulta firmata. Cita tra le ONG ,come esempio di destinatari, organizzazioni governative . Ovvero camuffa questa legittima raccolta delle ONG, a favore dei governi che stanno finanziando, in maniera più o meno legale, le armi per entrambi i contendenti. DIFFIDATE!!! NON UN UOMO, NON UN EURO PER LA GUERRA! PACE! PACE! PACE!

Ovviamente, si tratta di una fake news.

Dichiarano che App IO raccoglie fondi per le armi, ma non leggono le istruzioni e attaccano la carità

Diffidare può essere un bene. Ma diffidare dinanzi alle spiegazioni più ovvie diventa sovente un atto di deliberata e offensiva malafede.

Cliccando sull'”appello non firmato”, e già potremmo discettare a lungo su chi dovrebbe firmare un banner pubblicitario, e su come chi si fa specie di cliccare su un “appello non firmato” e poi rilascia i suoi dati al primo “hacker” di turno per ottenere vantaggi infatti ecco apparire i dati di tutte le associazioni coinvolte.

Basta cliccare sul link “scopri di più” per avere accesso ai portali informativi di tutte le associazioni.

Possiamo francamente immaginare solo con un enorme sforzo di sospensione dell’incredulità, sospetto e malafede che Cesvi, Soleterre, la Croce Rossa Italiana, Save the Children, Fondazione AVSI e persino l’Alto Commissariato dell’ONU per i Rifugiati siano parte di un complotto col Dipartimento per la trasformazione digitale Italiano per finanziare il conflitto.

Non vi è infatti nessun “camuffamento”: cliccare su una delle associazioni indicate porta ad un menù che rende possibile la donazione di una somma con la carta di credito solitamente usata per i pagamenti presso PagoPA.

Nel modo più semplice e trasparente possibile

Possiamo quindi escludere che “App IO raccoglie fondi per le armi”

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.