Danno l’addio a Sofia Loren morta: malinteso natalizio con errore su “Sophia”

Stanno girando effettivamente numerosi post social in queste ore, coi quali si parla di Sofia Loren morta e di relativo addio ad un’attrice che ha fatto la storia del cinema italiano. Un po’ come avvenuto nel 2018 con Roberto Benigni, anche se in quel contesto era lecito parlare di vera e propria bufala, occorre gettare acqua sul fuoco per tutti coloro che hanno iniziato ad amare questa figura. Partiamo col dire che stanno sbagliando nome, visto che quello d’arte ci rimanda in realtà a “Sophia“.

Gettiamo acqua sul fuoco dopo le voci riguardanti Sofia Loren morta nelle ultime ore

Siamo risaliti all’articolo che ha generato le tante segnalazioni giunte al nostro team oggi, capendo in questo modo per quale motivo si parli tanto di Sofia Loren morta. Fondamentalmente, tutto nasce da un articolo acchiappaclick pubblicato da altra redazione, in cui si parla appunto di addio alla nota attrice. Solo leggendo il contenuto, però, si apprende che viene fatto riferimento alla sua scelta di ritirarsi a vita privata. Dunque, l’ultimo saluto (almeno per ora) è alla sua carriera, non avendo in programma altri progetti sotto questo punto di vista.

Visto che nel pezzo in questione non si parli in modo esplicito di Sofia Loren morta, viene naturale non utilizzare il tag “bufala” per il nostro modus operandi. Insomma, si dà volutamente la sensazione che Sophia Loren sia passata a miglior vita, per poi dirci qualcosa di diverso. Per fortuna, aggiungiamo noi. Resta tuttavia il malinteso natalizio che ha creato non poca apprensione anche tra persone vicine a questa figura.

Non si ha evidenza di eventuali problemi di salute o altri campanelli d’allarme, al netto di un’età ovviamente avanzata. Detto questo, invitiamo tutti a non ricondividere post che potrebbero generare equivoci sui Sofia Loren morta. O meglio, Sophia Loren, come abbiamo precisato poco fa.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.