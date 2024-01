Credono sia Greta Thunberg in foto oggi, ma non colgono lo zampino AI

Diversi utenti, anche qui in Italia, stanno credono che sia effettivamente Greta Thunberg in foto oggi, in merito allo scatto che potete trovare in parte nell’immagine ad inizio articolo, ma soprattutto in alcuni link che inseriremo nella nostra analisi odierna. Una pessima figura, che va al di là di alcuni commenti deprecabili, soprattutto da parte di coloro che hanno decine e decine di anni in più rispetto alla ragazza svedese. Diventata famosa per le sue battaglie contro l’inquinamento del pianeta, in questo frangente si ritrova al cospetto di uno scatto falso.

Pensano sia Greta Thunberg in foto oggi, ma non hanno colto lo zampino dell’intelligenza artificiale

Dunque, dopo le fake news riguardanti le sue presunte parentele, come abbiamo avuto modo di constatare in passato, oggi tocca soffermarsi sulla bufala riguardante Greta Thunberg in versione hot, visto che la nota attivista non è mai stati immortalata nelle modalità che vengono illustrate nello scatto diventato virale. Detto questo, occorre passare al fact checking puro, in modo da dimostrare a tutti per quale ragione siano caduti in un’evitabile scivolone nel corso degli ultimi giorni.

Per quale ragione parliamo di utenti che credono sia Greta Thunberg in foto oggi, ma senza cogliere lo zampino AI? L’immagine in questione gira sui social da diversi mesi, come si osserva nella sua versione originale. Abbiamo effettuato alcuni test, anche attraverso tool online che confermano o meno se un’immagine sia stata creata tramite l’intelligenza artificiale. Il verdetto, che trovate qui di seguito, non lascia spazio a dubbi in merito al ritocco.

Dunque, diamoci un taglio con la storia di Greta Thunberg in foto oggi, mostrando un lato di sé stessa fino ad oggi nascosto. Ricordate che tante immagini in questo periodo storico sono create con lo zampino AI. Ricordate di verificare le vostre fonti, evitando di fare brutte figure come quella di inizio 2024.

