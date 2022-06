Cosa succede se non si raggiunge il quorum per il referendum Giustizia: si fa lo spoglio

In tanti si chiedono cosa succede se non si raggiunge il quorum per il referendum Giustizia. In particolare, uno dei quesiti del giorno è “si fa lo spoglio?”. Una vicenda che evidentemente non fa la differenza su quello che avverrà in Italia a partire da domani, ma che vale lo stesso la pena approfondire. E così, a distanza di qualche giorno dal nostro approfondimento sulle caratteristiche del “questionario” scisso in cinque parti, come probabilmente ricorderete attraverso il primo contenuto a tema su Bufale, bisogna concentrarsi su un altro dettaglio interessante.

Cosa succede se non si raggiunge il quorum per il referendum Giustizia: il quesito del giorno è “si fa lo spoglio?”

In attesa dei dati ufficiali, dunque, una delle curiosità del momento è cosa succede se non si raggiunge il quorum per il referendum Giustizia. Lecito chiedersi se si fa lo spoglio, ma dai documenti ufficiali raccolti fino a questo momento non abbiamo certezze assolute in merito. Possiamo citarvi però un caso storico, considerando il fatto che in occasione del referendum “trivella” sia arrivato effettivamente lo spoglio, nonostante il mancato raggiungimento della soglia del 50%.

Dunque, non si sa al 100% cosa succede se non si raggiunge il quorum per il referendum Giustizia, in particolare se si fa lo spoglio. Tuttavia, considerando quanto avvenuto in passato, è altamente probabile che si venga a conoscere l’esito del voto in Italia, a prescindere dalla quota totale di votanti in giro per il Paese. Anche nel caso in cui la risposta non dovesse avere valore.

Considerando che alle 12 di oggi l’affluenza era ferma al 6% circa, la domanda che abbiamo trattato nel nostro articolo è pertinente. Dunque, pur non avendo certezze cosa succede se non si raggiunge il quorum per il referendum Giustizia, in merito al quesito “se si fa lo spoglio”, un’idea ce la possiamo fare già adesso.

