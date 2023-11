Cosa succede agli abbonati alla Bobo TV dopo la rottura tra Vieri, Adani, Cassano e Ventola di oggi

Non aspettatevi rimborsi o altre forme di tutela, dopo l’annuncio di Vieri che in modo più o meno esplicito oggi 3 novembre ha annunciato la rottura con Cassano, Ventola e Cassano per la Bobo TV. Dopo le fake news che hanno coinvolto l’ex attaccante di Inter e Milan, come vi abbiamo riportato nei mesi scorsi, è importante prendere in esame alcuni dettagli odierni. Soprattutto per coloro che hanno deciso di affrontare un costo pur di essere più partecipi alle dirette dei quattro ex calciatori su Twitch.

Capiamo cosa succede adesso agli abbonati alla Bobo TV dopo la rottura tra Vieri, Adani, Cassano e Ventola annunciata oggi

In tanti si stanno chiedendo cosa succede adesso agli abbonati alla Bobo TV dopo la rottura tra Vieri, Adani, Cassano e Ventola. L’annuncio di oggi di colui che ha fondato il canale ha spiazzto tutti, ma chi ha sottoscritto un canone annuale sul canale Twitch non ha diritto ad alcuna forma di indennizzo. Già, perché non vi sono particolari forme di tutela verso chi ha deciso di sposare questa causa, al netto dell’inaspettata uscita di scena degli altri tre volti che hanno contribuito in modo decisivo a far crescere la community.

Dunque, se siete abbonati alla Bobo TV dopo la rottura tra Vieri, Adani, Cassano e Ventola di oggi, non potete far altro che attendere la naturale scadenza del vostro canone, per poi decidere se andare avanti o meno. Cosa abbia portato all’annuncio di questo venerdì non è ancora chiaro. C’è chi ipotizza che Vieri abbia rotto con gli altri per il modo in cui si interfacciano al pubblico, a partire da Cassano che da sempre non ha peli sulla lingua.

Altri, invece, ritengono che lo stesso Vieri abbia sottoscritto accordi commerciali con altri marchi, mettendo fuori causa Adani, Ventola e Cassano. Al momento, comunque, la rottura della Bobo TV così come l’abbiamo conosciuta pare irreversibile.

