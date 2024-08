Convinti che Licia Colò sia morta oggi, ma è solo un fraintendimento

In tanti sono convinti che Licia Colò sia morta oggi, ma a conti fatti siamo al cospetto dell’ennesimo malinteso di questo 2024. Da alcune ore a questa parte, infatti, circola su Facebook un post con la sua foto, associata al messaggio testuale “è morta”, che sembra non lasciare spazio alle speranze di chi ha a cuore le sue sorti. Come abbiamo avuto modo di constatare a più riprese in questi mesi, per fortuna si tratta solo di un nuovo post acchiappaclick che sta creando molta disinformazione tra gli utenti.

Malinteso pensando he Licia Colò sia morta oggi, ma è solo un post clickbait

Storia che ricorda molto quella di Gianna Nannini, che abbiamo avuto modo di esaminare non molto tempo fa con un altro pezzo portato alla vostra attenzione. Il modo in cui agiscono queste pagine Facebook è ormai noto a noi addetti ai lavori, in quanto si punta tutto sull’impatto che determinate immagini possono avere sull’opinione pubblica, per poi rimandare l’utente al pezzo che viene posto nei commenti al suddetto contenuto. Solo una volta atterrati nella pagina in questione, possiamo renderci conto di cosa sia avvenuto.

Nel caso di Licia Colò apparentemente morta oggi 21 agosto, si fa in fretta a capire cosa sia avvenuto, in quanto il post rimanda ad un articolo nel quale troviamo una vecchia intervista rilasciata dalla diretta interessata. Al suo interno, troviamo il racconto di un episodio, in cui trovò rifugio su una spiaggia, piantando le tende a pochi passi dal cadavere di un capodoglio. Insomma, non proprio l’esperienza più bella che abbia vissuto.

Resta il fatto che qualcuno abbia deciso di sfruttare questo racconto per farci credere che Licia Colò sia morta. Il post acchiappaclick ci rimanda al solito verdetto, in quanto la donna sta bene, come abbiamo avuto modo di constatare anche attraverso alcune recenti apparizioni televisive.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.