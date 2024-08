Gianna Nannini lascia la figlia, anzi no: malintesi sulla voce che l’ha data per morta

Sta girando in queste ore una voce riguardante Gianna Nannini che avrebbe lasciato la figlia, dopo una sorta di annuncio che praticamente la dà per morta. Un grosso malinteso anche oggi, dopo aver analizzato questo personaggio importante nel panorama della musica italiana grazie alla serie Netflix lanciata pochi mesi fa. Come avviene sempre più spesso, dobbiamo prendere atto dei rumors che creano non pochi fraintendimenti attorno al VIP del giorno, stando ai dati che abbiamo raccolto di recente.

Gianna Nannini avrebbe lasciato la figlia, anzi no: fraintendimenti sulla voce che l’ha data per morta

Già, perché di storia sull’artista ce ne sono già tante in giro. Del resto, ne abbiamo parlato anche ad inizio estate con un altro articolo qui da noi. Come sempre, circolano post che lasciano credere un qualcosa che in realtà non esiste, grazie a testi esca che per forza di cose attirano l’attenzione del pubblico. In pratica, dobbiamo smentire nel modo più assoluto che Gianna Nannini sia morta e che abbia lasciato la figlia, dopo le polemiche degli anni scorsi sul modo in cui l’abbia avuta.

Dunque, Gianna Nannini per fortuna non è morta e non abbiamo alcuna malattia da portare alla vostra attenzione. L’articolo che viene linkato nel post acchiappaclick fa riferimento alla sua testimonianza in merito alla perdita del padre. Personaggio con il quale la cantante ha avuto sempre un rapporto caratterizzato da altri e bassi, come del resto si nota anche durante la già citata serie tv. Nulla a che vedere con fatti di cronaca recenti, per farvela breve.

Per quanto ci riguarda, non resta altro da fare che smentire tutte le indiscrezioni relative a Gianna Nannini morta, visto che l’artista non ha lasciato la figlia al contrario di quello che si deduce leggendo alcuni post che, oggi 12 agosto, girano soprattutto su Facebook qui in Italia.

