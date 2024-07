Confermato che non funziona Alice Mail oggi: si registrano problemi durante il login

A quanto pare oggi non funziona Alice Mail, visto che secondo diversi utenti si verificano durante il login con le proprie credenziali. Nel tentativo di vederci chiaro sotto questo punto di vista, abbiamo provato anche un reset di password, ma nel momento in cui proviamo a reimpostare quella temporanea fornita in automatico da TIM ci imbattiamo sempre in un messaggio di errore. Dunque, sono in corso evidenti anomalie tecniche per il pubblico in questione.

Riscontri sul fatto che oggi non funziona Alice Mail: a tanti si verificano durante il login

Dunque, se da un lato pochi giorni fa abbiamo riscontrato problemi con Poste ID e tutti i servizi connessi a questa piattaforma, come abbiamo avuto modo di evidenziare con un altro articolo, oggi tocca fare uno step differente a causa di un disservizio i cui tempi di ripristino per forza di cose ancora non sono chiari tramite TIM. Chiaro, insomma, che oggi 25 luglio non funziona Alice Mail, considerando che si è verificato un problema durante il login.

Abbiamo analizzato i social ufficiali di TIM, ma al momento della pubblicazione del nostro pezzo odierno non ci sono ancora comunicazioni dello staff, che in circostanze simili risulterebbero molto utili per far luce su quanto accaduto. Oltre a ribadire che oggi non funziona Alice Mail e che anche a noi si è verificato un problema durante il login, possiamo rimandarvi alla pagina di Down Detector per riscontri in merito in tempo reale.

Dunque, anche i nostri test confermano che non funziona Alice Mail, considerando anche quanto riportato nella foto ad inizio articolo. La speranza è che tutto possa rientrare nel più breve tempo possibile, a differenza di quanto avvenuto nel 2023, quando i problemi alla posta di TIM sono durati per diversi giorni. Creando, tra le altre cose, non pochi disagi al pubblico che si affida a questa casella di posta elettronica.

